Avaliação das casas subiu para os 1.247 euros por metro quadrado no mês de março

O valor médio de avaliação das casas realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se nos 1.247 euros por metro quadrado no mês de março, mais oito euros do que o registado no mês anterior, segundo revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira.

Em relação aos apartamentos no mês em análise, o valor médio de avaliação foi de 1.320 euros por metro quadrado, com o valor mais elevado a ser registado na região do Algarve, com 1.665 euros por metro quadrado e o mais baixo no Alentejo, com 1.038 euros por metro quadrado.

Comparando com o mês de fevereiro, o valor para os apartamentos subiu 0,8%, tendo o Centro apresentado a maior subida (1,4%) e a Região Autónoma da Madeira a única descida (-1,7%). A nível homólogo a região do Algarve verificou o crescimento mais significativo (13,7%) e a Região Autónoma dos Açores a única descida (1,0%).

No que diz respeito à avaliação das moradias registou-se uma subida três euros, para os 1.128 euros por metro quadrado. Os valores mais elevados foram registados no Algarve, com 1.592 euros por metro quadrado e na Área Metropolitana de Lisboa, com 1.546 euros por metro quadrado, com a zona Centro a registar o valor mais baixo, com 983 euros por metro quadrado.

Comparado com o mês de fevereiro, a região Centro observou o maior aumento (1,1%), enquanto no Algarve e na Região Autónoma da Madeira registaram-se descidas de 2,2% e 2,4%, respetivamente. Nos períodos homólogos, o Algarve apresentou o maior crescimento (9,3%) e o mais baixo foi registado na Região Autónoma dos Açores (2,5%).