A restruturação da TAP deverá enfrentar em 2021 uma concorrência mais agressiva por parte das companhias low cost e ultra low cost, além do fortalecimento das companhias que operam os aeroportos que constituem os principais hubs europeus, sobretudo das que operam em Madrid-Barajas, onde a Iberia e a Vueling vão contar, já no segundo semestre, com os aviões da Air Europa, que passará a integrar o seu grupo. No cenário mais otimista, a ICAO – Organização Internacional da Aviação Civil prevê que até junho de 2021 o número de passageiros deverá recuperar para 53% da atividade de 2019 nos voos internacionais e 84% nos voos domésticos. No cenário mais pessimista prevê apenas uma recuperação de 26% no tráfego internacional e 66% no doméstico.

