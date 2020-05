Avisos de Powell sobre recuperação económica atingem Wall Street no fim da sessão

A Bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quarta-feira em queda depois do discurso de Jerome Powell que alertou para uma longa recuperação da economia norte-americana devido à pandemia do coronavírus.

No fecho da sessão o S&P 500 perde 1,77% para 2,819.21 pontos, o tecnológico Nasdaq cai 1,55%, para 8,863.17 pontos e o industrial Dow Jones desce 2,17%, para 23,247.97 pontos.

“A resposta geral das políticas até a data forneceu um grau de alívio e estabilidade e vai oferecer algum apoio à recuperação quando ela vier”, adiantou. “Mas a crise do coronavírus também levanta preocupações de longo prazo”, afirmou Jerome Powell.

O presidente da Fed explicou contudo, que “a recuperação pode levar algum tempo para ganhar impulso e ser ditada pelo progresso na luta contra a pandemia do coronavírus”, e relembrou outros períodos da história mundial onde recessões mais profundas e mais longas podem deixar danos permanentes à capacidade produtiva da economia, que as insolvências evitáveis ​​de famílias e empresas podem pesar no crescimento nos próximos anos.

“Longos períodos de desemprego podem prejudicar ou encerrar a carreira dos trabalhadores, pois as suas capacidade perdem valor e as redes profissionais secam e deixam as famílias com mais dívida”, afirmou.

“Ele [Jerome Powell] está a dizer que se desejamos evitar uma recuperação lenta e danos económicos a longo prazo, precisamos de uma forte resposta fiscal, devolvendo efetivamente essa responsabilidade aos governos, e não aos bancos centrais”, afirmou Shawn Cruz, gestor de estratégia da TD Ameritrade.

As ações da Royal Caribbean Cruises caíram pouco menos de 5% após o lançamento de uma oferta de títulos de 3,3 mil milhões de dólares, comprometendo 28 dos seus navios como garantia e prevendo pesadas perdas para o primeiro trimestre.