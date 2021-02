No ano passado houve 17,3 milhões de passageiros no conjunto dos aeroportos portugueses, valor que representou uma quebra de 69% face ao ano precedente, num recuo em termos absolutos de 38,4 milhões. Isto é, qualquer coisa como ter perdido uma média diária de 105 mil passageiros.

Em 2019 registara-se no total dos aeroportos nacionais a movimentação de 55,7 milhões de passageiros, de acordo com os dados disponibilizados no site da ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil. Ao recorde absoluto sucedeu-se a queda vertiginosa no ano passado, em resultado da pandemia, com evidentes impactos negativos na atividade da aviação civil e, por consequência, em toda a atividade turística, de relevância fundamental para a economia portuguesa e para a nossa balança de pagamentos.

