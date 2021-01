Banco CTT assina acordo com Abarca Seguros para a distribuição de seguros de caução

O Banco CTT, liderado por Luís Pereira Coutinho, anunciou em comunicado que estabeleceu uma parceria com Abarca Seguros para o “segmento negócios”.

“Com vista a reforçar a sua oferta de soluções especializadas dirigidas às necessidades das PME, passa a contar, a partir da presente data, com soluções de seguros-caução (garantias) na sua oferta de produtos, graças ao acordo de distribuição agora estabelecido com a Abarca Seguros”, diz o Banco CTT em comunicado.

A Abarca Seguros é uma companhia de seguros de direito português, que exerce atividade no ramo de seguros-caução (garantias), operando maioritariamente em Portugal e Espanha, e que iniciou a sua atividade em 2016,

“A Abarca Seguros tem vindo a registar um crescimento assinalável, detendo atualmente uma posição cimeira neste ramo no mercado ibérico”, contextualiza o Banco CTT.

O Seguro de Caução constitui uma solução alternativa, que proporciona às empresas as garantias de que estas necessitam para responder pelas obrigações contratuais assumidas perante terceiros, sejam entidades públicas ou privadas. Exemplo disto são as necessidades de empresas que trabalham com a Administração Pública prestarem garantia de cumprimento contratual, ou empresas que desenvolvem determinadas atividades cujo exercício requer prestação de uma garantia.

As tipologias de seguros-caução (garantias) mais utilizadas em Portugal incluem garantias de cumprimento contratual, garantias prestadas às alfândegas, tribunais e autoridade tributária, garantias para energias renováveis, garantias para empresas de segurança e empresas de trabalho temporário.

“Esta parceria, que surge num contexto económico, social e sanitário sem precedentes na nossa memória coletiva, é dirigida ao segmento de clientes empresariais (PME) do Banco CTT, de maneira a que estes possam passar a usufruir dos múltiplos benefícios de subscrever seguros-caução (garantias)”.

Destaque para a necessidade das empresas de “otimização da liquidez, evitando a imobilização de depósitos a título de colateral; a de melhoria dos rácios de liquidez, fundo de maneio, solvabilidade, endividamento e autonomia financeira; a de libertação de plafonds bancários; e a necessidade de diversificação das entidades garantes.

Luís Pereira Coutinho, CEO do Banco CTT refere na nota enviada às redações que “o Banco CTT entrou recentemente no ‘segmento de negócios’, com o arranque da comercialização de soluções de factoring, para apoio à tesouraria das empresas”.

“Agora, numa lógica de construção gradual e incremental do Segmento, damos um novo passo lançando a atividade de distribuição de seguros-caução, com a qual disponibilizamos às PME portuguesas mais uma solução para a gestão da sua atividade. Fazemo-lo suportados numa parceria com uma entidade especializada, que é já uma referência no mercado, a Abarca Seguros.”, revela o CEO.

Já Fernando Morales Alba, CEO da Abarca Seguros, referiu na nota que “o Banco CTT é um banco inovador, que iniciou uma política de implementação no setor das PMEs, com um elevado potencial de crescimento, pelo que a Abarca Seguros quer estar presente neste desenvolvimento. Na Abarca Seguros temos experiência neste tipo de acordos com outras companhias de seguros e bancos, prestando um serviço altamente especializado, e adaptado às necessidades específicas de cada parceiro”

O Banco CTT é o banco dos Correios de Portugal e tem uma forte presença nos canais digitais, seja através do serviço Homebanking ou da App Banco CTT, complementada por uma capilaridade física de 212 lojas, espalhadas pelos 18 distritos de Portugal. O banco que tem como Chairman João Moreira Rato tem mais de 500.000 clientes.