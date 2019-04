Banco de Cabo Verde revê em alta crescimento económico para 2019

O Banco de Cabo Verde (BCV) reviu em alta o crescimento económico do país para este 2019. No seu mais recente relatório, divulgado esta quarta-feira, as projeções do banco central apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 5%, sustentado numa maior dinâmica dos investimentos e num significativo aumento do consumo público.

“O cenário central das projeções atuais do BCV aponta para um crescimento do PIB em volume na ordem dos 5%, sustentado numa maior dinâmica dos investimentos (público e privado) e num significativo aumento do consumo público”, refere o documento.

A instituição liderada por Humberto Brito estima que o crédito à economia deverá crescer também em torno dos 5% e que taxa média anual de inflação deverá reduzir ainda mais, passando de 1,3% para 0,9%.

Em relação às reservas internacionais líquidas do país, registaram um aumento de cerca de oito milhões de euros, passando a garantir cerca de 5,6 meses de importações de bens e serviços.

Sobre o défice global das contas públicas, o BCV assinala no último relatório de política monetária que houve uma redução de 3,1 para 2,6% do PIB, devido à diminuição dos investimentos públicos e ao contínuo aumento das receitas fiscais.

A dívida pública, que constitui uma das grandes preocupações do governo de Cabo Verde, caiu dos 126,6 para 123,4% do PIB. Trata-se de dados que vão ao encontro das espectativas do executivo cabo-verdiano.

O BCV explica, na mesma análise financeira, que as estatísticas disponíveis para 2018 apontavam para um fortalecimento da atividade económica, com o crescimento do PIB real estimado em 5,5%, para a manutenção da taxa de desemprego em 12,2% e para um aumento da inflação média anual de 0,8 para 1,3%.