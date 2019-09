Banco de Inglaterra admite baixar taxas de juro

Num discurso realizado em Barnsley, no norte de Inglaterra, Michael Saunders, um dos membros do Monetary Policy Committee (MPC) – o órgão do BdI que decide sobre política monetária – admitiu que será “provavelmente” apropriado executar uma política monetária mais expansionista mesmo no caso de um Brexit com acordo e em face ao arrefecimento do crescimento económico do Reino Unido, segundo o Banco de Inglaterra.

Michael Saunders disse também que a economia do Reino Unido tem arrefecido nos últimos trimestres devido à incerteza em torno do ‘divórcio’ com a União Europeia e que as projeções justificam um corte nas taxas de juro mesmo em caso de maior deterioração da atividade económica.

“Creio que é plausível que a próxima decisão sobre as taxas de juro do BdI será para baixo em vez de para cima”, disse Michael Saunders.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia divulgou dados económicos que demonstram a perda de fòlego da economia do Reino Unido. O PMI da manufatura caiu para -23,7 pontos, mínimos de setembro de 2009.

No passado dia 19 de setembro, o MPC decidiu de forma unânime não alterar a taxa de juro diretora, que se ficou nos 0,75%. No entanto, admitiu que poderia baixar as taxas de juro devido à incerteza em torno do Brexit num contexto de arrefecimento do crescimento da economia mundial.

No comunicado da decisão, o Comité revelou que qualquer decisão sobre as taxas de juro estão dependentes da forma do Brexit. No caso de um Brexit sem acordo, “a taxa de juro provavelmente vai descer”.