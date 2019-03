O Haitong Bank, antigo BES Investimento (BESI), viu sair 11 administradores nos últimos três anos. Esta instabilidade na equipa de administração do banco de investimento liderado por Wu Min levou o Banco de Portugal (BdP) a realizar diligências junto da instituição, sabe o Jornal Económico.

Ao que o JE apurou, o Banco de Portugal realizou recentemente uma inspeção no Haitong para avaliar o seu modelo de governance, mas até ao fecho da edição não foi possível obter esclarecimentos de fonte oficial do supervisor. Igualmente questionada pelo JE, fonte oficial do Haitong recusou fazer comentários sobre a atuação do supervisor, mas frisou que as mudanças na administração do banco inserem-se na profunda viragem estratégica e operacional que teve lugar desde que o grupo chinês Haitong comprou o BESI ao Novo Banco, por 379 milhões de euros, em setembro de 2015.

“O nosso modelo de negócio mudou radicalmente e isto obrigou-nos a ter uma estrutura de gestão adequada à nova realidade”, afirmou, excluindo desta forma que as sucessivas saídas do board tenham sido causadas por problemas na equipa de gestão ou no relacionamento com o acionista chinês.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.