Banco de Portugal diz que já foram prestados todos os esclarecimentos sobre o BES

O Banco de Portugal (BdP) disse em comunicado que “já foram prestados esclarecimentos sobre todas as situações abordadas” na entrevista que Ricardo Salgado deu à TSF sobre a resolução do Banco Espírito Santo (BES).

“A propósito da entrevista dada por Ricardo Salgado à TSF, difundida radiofonicamente”, começa por dizer o supervisor. “Informa-se que já foram prestados esclarecimentos sobre todas as situações abordadas nessa entrevista, designadamente no contexto da Comissão Parlamentar de Inquérito realizada, cujo relatório final é público, sendo que as principais informações partilhadas nesse âmbito podem ser consultadas” no site do Banco de Portugal.

“Importa assinalar que o Banco de Portugal, logo em 2014, deu início a um conjunto de investigações que visaram apurar as responsabilidades inerentes aos atos de gestão praticados pela anterior administração do Banco Espírito Santo, tendo já sido concluída a grande maioria das investigações que foram abertas para esse efeito”, assinala o Banco de Portugal.

“Das três decisões já proferidas pelo Banco de Portugal, uma foi já objeto de apreciação de mérito pelo Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão, que confirmou os factos apurados pelo Banco de Portugal, bem como a imputação de responsabilidades individuais”, recorda a entidade liderada por Carlos Costa.