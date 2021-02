Banco Finantia avança com consultoria de investimento para patrimónios acima de 250 mil euros

A pandemia provocada pela Covid-19, com todas as restrições ao consumo e ao funcionamento da economia tem provocado aumentos igualmente recorde dos níveis de poupança. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira, 9 de fevereiro, as famílias pouparam mais de um quinto do seu rendimento disponível, a taxa mais elevada desde pelo menos 1999.

No final do ano passado os particulares tinham colocado em depósitos bancários de “reduzida remuneração” mais de 160 mil milhões de euros, o valor mais alto alguma vez registado pelo Banco de Portugal.

É neste contexto que o Banco Finantia decidiu lançar esta semana um novo Serviço de Consultoria de Investimento destinado a clientes com património superior a 250 mil euros, expandindo a sua área de Private Banking.

Este reforço da área de Private Banking do Finantia tem por objectivo “dar resposta às crescentes solicitações dos portugueses, confrontados com taxas de juro historicamente baixas atualmente pagas pela generalidade da banca, os riscos de deflação e ainda o impacto futuro dos estímulos que estão a ser preparados a nível europeu”.

O Banco Finantia pretende assim “responder às crescentes solicitações dos portugueses com ‘poupanças forçadas’ pela pandemia” e pretende chegar “aos aforradores e investidores que têm vindo a ver as suas economias estagnadas em contas poupança sub-remuneradas, proporcionando-lhes alternativas mais competitivas”.

“Constituído essencialmente por três modelos de carteira – Conservador, Moderado e Dinâmico – consoante o nível de risco associado, o novo serviço parte de uma análise detalhada das circunstâncias pessoais e contexto socioeconómico de cada cliente e elabora uma recomendação personalizada que contempla aplicações em fundos de investimento mobiliário, obrigações e ações”, explica o banco que continua sem presidente executivo desde a saída Pedro Perestrello dos Reis.

A entidade bancária tem António Vila-Cova como presidente não executivo e três administradores delegados: David Guerreiro, Ricardo Caldeira e Telma Oliveira. António Guerreiro é presidente do Conselho Estratégico.

O Banco Finantia tem vindo a especializar-se em novos produtos de poupança e investimento e está presente em Portugal, Espanha, Reino Unido, EUA e Brasil.

O banco apresenta um rácio de Common Equity Tier 1 (CET1) de 23,9% no final de 2019.