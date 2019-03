Banco Montepio com lucros de 12,6 milhões

O Banco Montepio registou um resultado líquido consolidado de 12,6 milhões o que representa um crescimento de 96,5% face ao ano passado.

Este número foi afectado pela venda do Banco Terra Moçambique e a consequente redução do resultado líquido de 3,7 milhões devido à reciclagem da reserva cambial de uma participação denominada em reais, realizada como medida de preservação do capital, no valor de 4,1 milhões e a provisão para a coima fruto do processo de contraordenação do Banco de Portugal em 2009 e 2014, no valor de 2,5 milhões de euros.

Excluindo o efeito destes fatores o lucro teria sido de 30 milhões de euros, “com tudo o mais constantes”. Carlos Tavares falou de “melhoria da saúde e balanço do banco”.

A evolução do lucro em 2018 evidencia também o impacto desfavorável associado à não repetição dos ganhos realizados em 2017 com a alienação de parte substancial da carteira da dívida pública (84 milhões) que foi compensado, positivamente, pela redução da constituição de imparidades e provisões relevadas em resultados em 94 milhões.

O banco disse ainda que o valor dos impostos diferidos reflete a anulação de um ativo por impostos diferidos (DTA) de 33 milhões que havia sido constituído em 2016, quando a anterior administração prévia alienar a Montepio Holding, o que acarreteria uma perda. Mas o banco liderado por Carlos Tavares e Dulce Mota pretende alienar as participações internacionais e desenvolver nacionais e por isso tiveram de anular os DTA.

Pedro Ventaneira, CFO do banco, explicou na apresentação de resultados que as imparidades para crédito em balanço foram de 76 milhões de euros. Mas há mais 146 milhões de imparidades constituídas por conta dos capitais próprios devido ao ajustamento decorrente da aplicação das regras contabilisticas de IFRS 9. Assim as imparidades totalizaram 222 milhões de euros.

A cobertura do crédito por imparidades aumentou mas o custo do risco de crédito subiu de 1,09% para 1,62%.

O rácio de malparado (NPL) atingiu 14,3% caindo 2,4 pontos percentuais face ao rácio proforma em final de 2017. O banco reduziu o stock malparado caiu de 2,3 mil milhões para 1,8 mil milhões com a venda de NPL e write-offs.

O Montepio que tem Dulce Mota como CEO vendeu uma carteira de 239 milhões de euros de NPL denominado Projeto Nata que encerrou uma perda de 8,4 milhões de euros e write-off de 150 milhões de euros.

O banco viu a margem cair de 266 milhões para 248 milhões de euros “associado à ausência do rendimento da carteira de títulos de dívida pública alienada em 2017 estimado em cerca de 28 milhões e o efeito positivo relacionado com o recálculo dos juros do BCE de 8 milhões. “Excluindo estes efeitos, à margem financeira ficaria praticamente estável relativamente ao valor apurado em 2017”, ressalva o banco.

As comissões somaram 118 milhões em 2018, registando uma redução de 1,2% o que traduz “o efeito dos menores proveitos com comissões de crédito”.

Os custos operacionais em 2018 atingiram 260 milhões, traduzindo uma diminuição de 9 milhões face ao valor de 2017, refletindo, negativamente, os impactos do descongelamento de salários e das carreiras, do aumento do custo com o Fundo de Pensões se do pagamento de indemnizações a anteriores membros dos órgãos sociais, e, positivamente, o impacto da reclassificação dos proveitos com a cedência de colaboradores.

O rácio de eficiência atingiu os 69,3%, pior que no ano passado que foi de 67,2%.

No balanço os depósitos de clientes estabilizaram – se for expurgado um “depósito Réveillon”, de um cliente institucional, porque entrou em dezembro de 2017 e saiu em janeiro de 2018, no valor de 405 milhões.

O crédito a clientes bruto situou-se em 13.078 milhões de euros, o que traduz uma descida de 7% face ao valor observado no fim de 2017, determinado pelas reduções de carteira de crédito à habitação e às empresas, bem como pelo abate da carteira de crédito em incumprimento (venda de carteiras). Sem esses efeitos a descida do crédito teria sido de 4,5%, explicou o banco.

O rácio de transformação de recursos de clientes em crédito caiu para 88,7%.

(em atualização)