Bancos espanhóis perdem 43 mil milhões na bolsa este ano

Os seis maiores bancos de Espanha vão fechar o ano com um dos piores registos bolsistas de sempre. Segundo uma análise do jornal Expansión publicada este sábado, em conjunto o Santander, o BBVA, o CaixaBank, o Sabadell e o Bankinter registam, neste momento, já, uma desvalorização de 23,8% comparativamente a 2017, muito superior às perdas acumuladas do IBEX 35, principal índice da Bolsa de Madrid, que totalizam 11,53%. A queda no valor de mercado ou capitalização bolsista dos seis grandes bancos soma, segundo o Expansion, 43.580 milhões de euros.

A duas semanas do fim do ano, o Banco Sabadell é a empresa financeira cotada no IBEX 35 que maior desvalorização acumula: 32,61% face a 2017.

O segundo banco espanhol mais castigado na bolsa é o BBVA, com uma queda de 32% na sua capitalização bolsista.

No geral, os mercados foram impactados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada pelo Presidente dos EUA Donald Trump, pelo Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, pelas taxas de juro historicamente baixas, pela desaceleração económica a nível mundial e pela situação política em Itália. A estes fatores, o Expansion acrescenta as nuvens que pairam sobre alguns grandes bancos europeus, como o Deutsche Bank.

O Banco Sabadell, por exemplo, refere o jornal espanhol, foi fortemente afetado pela sua exposição ao Bexit. No final de novembro registava uma capitalização bolsista de 6.096 milhões contra 9.318 milhões no encerramento de 2017. O Santander também sofreu as ondas de choque da saída do Reino Unido da União Europeia, bem como a desvalorização do real brasileiro e as nuvens que pairado sobre os mercados emergentes.