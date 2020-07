Bankinter aposta em serviços de gestão de pagamentos para facilitar relação das empresas com fornecedores

“O Bankinter deu mais um passo na estratégia de proximidade digital, com novas funcionalidades na oferta de Confirming e com o lançamento da nova plataforma Bankinter Confirming para Fornecedores dos seus Clientes Empresa”, diz o banco em comunicado.

Confirming refere-se a um serviço em que a entidade financeira oferece aos seus clientes a facilidade da gestão de pagamentos de faturas pendentes. Trata-se de uma forma de reforçar a relação entre clientes e fornecedores.

“O serviço de Confirming do Bankinter permite às empresas gerirem e planearem os seus pagamentos a fornecedores com toda a agilidade e conveniência”, adianta o banco.

Adicionalmente, a plataforma Bankinter Confirming facilita os pedidos de antecipação sem necessidade de assinatura de documentos e o acesso, “à distância de um clique”, em Portugal ou no estrangeiro.

Através do Bankinter Confirming, o cliente envia para o Banco ordens de pagamento a prazo aos seus fornecedores, que depois assegura a gestão de todo o processo, desde a comunicação com os fornecedores à antecipação desses pagamentos, até ao limite de crédito contratado, dentro do prazo e condições negociadas.

“Para os Clientes Bankinter, as melhorias agora introduzidas permitem a redução do tempo de processamento, a gestão ainda mais fácil de vários contratos, fornecedores e informação de gestão. Os fornecedores dos Clientes Bankinter que subscrevam a opção de recebimentos antecipados, podem agora receber no próprio dia a transferência da antecipação”, detalha o banco.

Já a nova plataforma digital permite efetuar a gestão do contrato de forma totalmente autónoma, gerir faturas, alterar a domiciliação dos recebimentos ou aceder a toda a documentação em formato digital.