Bankinter quer conceder entre 1,3 mil milhões a 1,4 mil milhões de novo crédito a empresas

O banco Bankinter está apostado em reforçar a presença junto das empresas em Portugal. Tudo porque querem crescer no crédito a empresas este ano “o mesmo ou mais” que no ano passado, diz fonte do banco ao Jornal Económico.

Em 2018, a carteira de crédito do segmento de Empresas do Bankinter em Portugal cresceu 42%, para 1,3 mil milhões de euros. “O Bankinter foi o banco português que mais cresceu em termos relativos e o segundo banco que mais cresceu em termos absoluto em crédito a Empresas”,salienta a instituição liderada por Alberto Ramos.

“Para 2019, o Bankinter tem como ambição crescer, pelo menos, o mesmo ou mais”, diz fonte do banco.

Em números, em 2018, o Bankinter concedeu novo crédito de 1,2 mil milhões de euros. Para 2019, o Bankinter estima conceder 1,3 mil milhões de euros a 1,4 mil milhões de euros de novo crédito a empresas.

A Carteira Crédito a Empresas representava uma quota de mercado, no final de Dezembro de 2018, de 1,56%.

O Bankinter, para atingir estas metas,”acaba de lançar uma campanha multimeios para reforçar a sua presença junto dos Clientes Empresariais, para divulgar a sua oferta de produtos e serviços e promover a experiência da Banca de Empresas e dos seus colaboradores”, refere o banco em comunicado. Com o objetivo de aumentar a proximidade junto do tecido empresarial nacional, o Bankinter vai igualmente abrir quatro novos Centros de Empresas durante 2019, nomeadamente dois Centros na Grande Lisboa, um no Porto e outro em Braga, totalizando dez Centros até ao final de 2019.

A campanha estará no ar até ao final de maio e tem como tema “Se quer fazer a sua Empresa crescer, escolha um parceiro que tem como missão ajudá-lo a concretizar a sua ambição”. Criada pela ContrapuntoBBDO e com planeamento de meios da Starcom, a campanha abrange Imprensa Especializada e Canais Digitais, e terá uma página dedicada no site do banco”.

A campanha destaca a oferta de produtos do Bankinter para Clientes Empresariais, com foco nas ofertas de apoio ao negócio internacional e transnacional.

“O Bankinter nasceu como Banco de Empresas há mais de 50 anos”, recorda a instituição detida pelo banco espanhol.