Banqueiro italiano gravou conversas com Ana Botín depois de não ser contratado pelo Santander

O Santander acusa um banqueiro italiano de gravar conversas privadas com responsáveis do banco, incluindo a sua presidente Ana Botín. A história começa em 2018 quando o Santander tomou a decisão de nomear Andrea Orcel para presidente executivo do banco, para substituir a José Antonio Álvarez.

Mas em janeiro deste ano o banco espanhol recuou na sua decisão, optou por não contratar o italiano e José Antonio Álvarez manteve-se na liderança. Segundo o El País, o banco considerou que o italiano tinha um “custo inaceitável”, devido a uma indemnização acima de 50 milhões de euros que o banqueiro exigia por dinheiro que iria perder ao rescindir com o banco UBS. A entidade suíça negou pagar este valor a Orcel, pois considera o Santander como um concorrente seu.

Uns meses mais tarde, no início de julho, Andrea Orcel entra com um processo em tribunal contra o Santander a exigir 102 milhões de euros por danos e perdas.

Em resposta, o banco liderado por Ana Botín acusa o italiano de ter gravado conversas privadas com responsáveis do Santander e com a própria presidente.

Apesar do anúncio da contratação, o Santander argumenta que nunca foi assinado nenhum contrato com Andrea Orcel. Por isso, não há lugar a indemnização.

O Santander diz que o gestor italiano queria mais dinheiro e que não ficou satisfeito por não ter nenhum compensação. Mas Andrea Orcel tem uma versão diferente e incluiu no processo várias transcrições de longas conversas telefónicas com vários executivos do banco, incluindo Ana Botín.

“O senhor Orcel começou em janeiro de 2019 a gravar conversas privadas sem consentimento nem conhecimento dos seus interlocutores, uma prática de duvidosa qualidade ética e moral para alguém que pretendia desempenhar o cargo de presidente executivo do banco, o que vem confirmar como adequada a decisão adotada pela administração do Santander”, disse o banco ao tribunal de Madrid onde o caso está a ser julgado.