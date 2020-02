‘Barça’ é um negócio de 2 mil milhões de euros (e quase 20 mil empregos) para a cidade de Barcelona

O FC Barcelona gera direta e indiretamente mais de dois mil milhões de euros para a cidade de Barcelona, sendo também responsável por ajudar a preservar mais de 19 mil postos de trabalho, segundo o Palco23 citando um estudo publicado pela consultora PwC.

Além de gerar um impacto económico de 2.040 milhões de euros, o clube é responsável por 1,46% do PIB da cidade, valor equivalente a 1.191 milhões de euros.

Ampliando a análise económica a toda a região da Catalunha, a produção foi de 2.447 milhões de euros sendo que o Barça contribuiu com 1.394 milhões para o PIB regional, o equivalente a 0,57%. Ainda sobre o estudo feito pela PwC foi possível apurar que a nível nacional estima-se que a atividade económica gerada pelo clube seria 3.214 milhões de euros, com uma contribuição de 1.773 milhões de euros para o PIB correspondente a 0,15%.

Segundo a análise da PwC divulgada no Palco23 estima-se que o clube gera 1,2 euros por cada 2,4 euros gastos na cidade de Barcelona.

A nível de emprego o estudo estima que o clube seja responsável por ajudar a gerar e a manter 19.451 postos de trabalho em Barcelona, 4.080 na restante região da Catalunha e 7.944 a nível nacional.

Estima-se que o Barça gere 30% do valor agregado direto do setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 19% do setor da hotelaria, alimentos e bebidas e 32% do comércio retalhista. No caso da Catalunha, o valor agregado direto é de 15% no setor das telecomunicações, 19% nas atividades financeiras e de seguros e 12% na construção.

O clube onde joga o craque argentino Lionel Messi é uma das principais atrações em Espanha, ajudando a rentabilizar a região e o país. A popularidade que a primeira liga espanhola amealhou durante as últimas duas décadas deve-se também à rivalidade entre FC Barcelona e Real Madrid – o El Clássico, um dos jogos mais vistos todos os anos em todo o mundo.