Barco vindo da Coreia do Sul chegará para reforçar ligações marítimas em Cabo Verde

O governo de Cabo Verde anunciou esta quinta-feira a chegada de um novo barco para reforçar as ligações marítimas inter-ilhas. O ministro do Turismo e dos Transportes de Cabo Verde, José Gonçalves, disse aos jornalistas que, dentro de cerca de quarenta dias, chegará ao arquipélago um novo barco proveniente da Coreia do Sul.

O ministro cabo-verdiano fez estas declarações à margem da cerimónia de abertura do Fórum Económico “Mar e Inovação, drivers da Economia Global, organizado pela Aicep em parceria com a Embaixada de Portugal em Cabo Verde, no âmbito das Comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, na cidade da Praia.

José Gonçalves, que é também responsável pela pasta da Economia Marítima, avaliou como muito positiva a situação das ligações marítimas inter-ilhas neste momento, registando-se a “unificação do mercado nacional”.

“A ligação marítima está muito melhor do que esteve dantes, vamos melhorando, o mercado está unificado, vemos que há ilhas que dantes não eram servidos como Sal e Boa Vista, que hoje estão muito bem servidos e todo o país está interligado com esta boa decisão dos transportes marítimo”, declarou, afiançando que o executivo local irá criar as condições para que os transportes marítimos sejam uma alternativa a transportes aéreos.

Segundo o mesmo governante, dentro de cerca de um mês chegará a Cabo Verde o novo barco proveniente da Coreia do Sul para reforçar as ligações marítimas inter-ilhas. “Acho que o novo barco partiu hoje da Coreia para a criação da nova frota”, explico. “O governo já tomou todas as medidas para chegar aqui ao país o mais cedo possível, mas podem imaginar que estamos na outra zona do globo, mas calcula-se cerca de quarenta dias aproximadamente dependendo das condições do mar”, indicou ainda.

Em outubro de 2018, o governo de Cabo Verde anunciou que o grupo português Transinsular tinha ganho o concurso público internacional para a gestão e exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas. Mais tarde, em Março deste ano,as partes assinaram o contrato de concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiro e carga.

A concessão do serviço público, de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde, por um período de 20 anos, entrou em vigor no passado dia 15 de agosto.