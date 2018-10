Barril de Brent ultrapassa os 85 dólares pela primeira vez desde 2014

Ler mais

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro ultrapassou esta terça-feira os 85 dólares, um máximo que não era alcançado desde 2014, devido aos persistentes temores dos investidores quanto à escassez de oferta global.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, abriu hoje em alta a valer 85,07 dólares, mais 0,10% do que no fecho da sessão de segunda-feira.

Segundo analistas, na origem da escalada no preço do petróleo estão as sanções dos Estados Unidos às exportações iranianas que levaram à redução da produção global, causando um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

O mercado teme uma queda no fornecimento de petróleo bruto quando as sanções dos Estados Unidos contra o Irão entrarem em vigor, em 04 de novembro.

A recusa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em aumentar imediatamente a sua produção para compensar a queda na oferta impulsionou os preços na semana passada quando o preço do barril do Brent ultrapassou a barreira dos 80 dólares.

Por outro lado, a produção de petróleo de xisto diminuiu nos Estados Unidos e na Venezuela, o que está a acentuar as preocupações devido a uma possível falta de petróleo a nível global.