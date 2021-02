BBVA pondera cortar três mil postos de trabalho em Espanha

O BBVA está a ponderar cortar perto de três mil empregos em Espanha, o equivalente a cerca de 10% da sua equipa, de forma a poder apostar no formato online da entidade bancária, segundo conta a agência “Reuters” esta quarta-feira, 24 de fevereiro.

Esta decisão surge no seguimento de declarações do diretor executivo do banco, Onur Genc, em janeiro, onde deu conta de que o banco espanhol estava a elaborar “um programa de reestruturação rápida” em Espanha no primeiro semestre de 2021.

Por sua vez, os credores espanhóis e europeus procuram alternativas diferentes para cortar custos, enquanto lutam com os efeitos da pandemia Covid-19 e as taxas de juros ultrabaixas. O lucro líquido do BBVA em Espanha caiu 48% no quarto trimestre de 2020 face ao mesmo trimestre de 2019.

Uma porta-voz da Comisiones Obreras, o maior sindicato do BBVA, disse esta quarta-feira que as negociações ou reuniões com o banco sobre possíveis cortes de postos de trabalho ainda não começaram. O BBVA tem cerca de 29.300 funcionários em Espanha, num total de 123 mil a nível global.

Já o principal concorrente do BBVA em Espanha, o Santander, anunciou no ano passado que iria despedir quase 3.600 funcionários e cortar cerca de 30% das suas filiais no país.