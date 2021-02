BBVA Seguros duplica lucros para quase 600 milhões de euros em 2020

O BBVA Seguros obteve um lucro de 594,7 milhões de euros em 2020, quase o dobro do ano anterior, foi esta terça-feira anunciado.

A duplicação dos lucros foi conseguida graças, em grande parte, às mais-valias obtidas depois da criação no ano passado de uma ‘joint-venture’ (parceria) com a Allianz para a venda de seguros não-vida, exceto de saúde, já que sem essas mais-valias, o resultado anual do BBVA Seguros teria permanecido “em linha” com o obtido em 2019, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, disse a seguradora num comunicado.

O BBVA Seguros criou uma empresa denominada BBVA Allianz Seguros, para a qual contribuiu com o seu negócio não-vida, e vendeu à Allianz metade mais uma das ações desta empresa.

No entanto, os prémios totais emitidos em 2020 caíram 21% para 1.129 milhões de euros, que a entidade atribui, além da interrupção da atividade durante o confinamento, à não venda de seguros de poupança individuais, que são mais caros do que os produtos de risco.

Os prémios não-vida ascenderam a 485 milhões de euros, o que significa, em termos comparáveis, um crescimento anual de 1,7% em comparação com 1,1% para o setor no seu conjunto em Espanha, explica a entidade.