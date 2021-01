BCE alerta bancos para se prepararem para o aumento do malparado

O BCE pede aos bancos para se focarem no risco de crédito e na melhoria da eficiência. O Conselho de Supervisão do BCE considera o risco de crédito “um dos maiores desafios” para o setor bancário e reguladores nos próximos meses.

O grande risco que os bancos enfrentam para 2021 é que a manutenção do lockdown económico para enfrentar a pandemia, por um longo período de tempo, conduza ao aumento dos Non-Performing Loans (crédito malparado) e que isso provoque uma erosão no capital dos bancos.

Essa foi a principal mensagem de Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu, em conferência de imprensa nesta quinta-feira, no dia em que foi publicado o resultado do Processo de Revisão e Avaliação da Supervisão de 2020 (SREP) de 2020, anunciou as suas prioridades de supervisão para 2021.

As prioridades do BCE ao nível da supervisão para 2021 são a gestão do risco de crédito; o reforço de capital; a sustentabilidade do modelo de negócio; e a governance.

Com base no SREP – exame que as autoridades de supervisão fazem aos bancos para avaliar e medir regularmente os riscos a que cada instituição de crédito está exposta, o BCE diz que os bancos da zona euro por si supervisionados mostram resiliência, mas as vulnerabilidades permanecem em várias áreas, principalmente no risco de crédito.

“Os bancos devem se preparar para um aumento nos empréstimos incobráveis [Non-Performing Loans]”. O BCE considera o risco de crédito “um dos maiores desafios” para o setor bancário e para os reguladores nos próximos meses.

No entanto, os bancos entraram na crise atual com muito mais solidez do que na crise financeira de 2008/2009, segundo os supervisores. “No início de 2020, os bancos da zona do euro estavam substancialmente melhor equipados com capital e claramente mais bem preparados contra uma desaceleração económica do que durante a crise financeira global”, disse Andrea Enria.

No entanto, de acordo com os supervisores do BCE, “é necessária vigilância”. Existe o risco de um aumento repentino de incumprimento nos empréstimos que já não são reembolsados por causa das moratórias ​​e existe o risco de correções de preços, por exemplo nos mercados imobiliários, para os quais existem indícios de sobrevalorização na zona euro, alertou.

O que revelou o SREP – processo de análise e avaliação pelo supervisor aos bancos?

“Os resultados do SREP deste ano refletem uma decisão inicial do BCE de adotar uma abordagem pragmática para conduzir as suas atividades principais anuais devido à pandemia do coronavírus”, refere o banco central em comunicado.

A abordagem pragmática do BCE ao SREP centrou-se na capacidade dos bancos para enfrentar os desafios e riscos, no capital e liquidez no âmbito da pandemia Covid-19.

O BCE decidiu que os requisitos do Pilar 2 (P2R) e as orientações do Pilar 2 (P2G) seriam mantidos estáveis ​​e que as pontuações do SREP não seriam atualizadas, a menos que as alterações fossem justificadas por circunstâncias excepcionais que afetassem algum banco especificamente. Com isto o BCE ajuda os bancos a terem capital disponível para apoiar a economia. Mas as flexibilizações das almofadas do rácio de capital são temporárias.

Como parte das medidas de alívio do BCE, os bancos podem usar totalmente os buffers de capital, incluindo a orientação do Pilar 2, pelo menos até o final de 2022.

Mas o BCE, na sua análise de SREP, constatou que no geral, nove bancos estão a fazer uso dessas medidas, com os níveis de rácio Common Equity Tier 1 (CET1) no terceiro trimestre de 2020 a ficarem abaixo das orientações e dos requisitos de CET1 que tinham antes das medidas de flexibilização dos rácios para acomodar os impactos da pandemia Covid-19.

O BCE diz também em comunicado que as preocupações de supervisão foram tratadas principalmente através de recomendações qualitativas, em vez de medidas de supervisão.

Os bancos da área do euro iniciaram 2020 com níveis de capital significativamente mais elevados e uma resistência muito maior à deterioração económica do que no caso da grande crise financeira (2008/2009).

Por outro lado, medidas de política coordenadas, incluindo medidas de supervisão extraordinárias, forneceram proteção considerável às famílias e empresas, bem como ao setor bancário, evitando pro-ciclicidade excessiva do choque económico induzido pela pandemia. O amplo buffer de capital permaneceu disponível a partir do terceiro trimestre de 2020.

Mas, alerta o BCE, incertezas significativas permanecem no curto a médio prazo e os dados do SREP indicam uma necessidade de contínua de vigilância e desafios de supervisão contínuos em várias áreas críticas, relacionadas em particular com o risco de um aumento repentino do crédito em incumprimento.

“No contexto da abordagem pragmática do BCE, os requisitos de capital SREP e a orientação (excluindo buffers sistémicos e o buffer de capital anticíclico) para o ano de 2020 permaneceram consistentes com o de 2019”. Os requisitos de fundos próprios do Pilar 2 “também se mantiveram estáveis, numa média de cerca de 2,1% para o SREP 2020”.

Ao mesmo tempo, a componente Common Equity Tier 1 do Pilar 2 do rácio de capital (P2R CET1) diminuiu de 2,1% para 1,2% devido à antecipação pelo BCE das regras revistas da Diretiva de Requisitos de Capital (CRD V).

As principais conclusões identificadas durante o SREP em 2020 dizem respeito ao risco de crédito, adequação de capital, sustentabilidade do modelo de negócios e governance interna. Essas descobertas deram origem a recomendações qualitativas.

“Dado que o BCE adiou os prazos das anteriores medidas qualitativas do SREP, um grande número de constatações permanece por abordar e por resolver de ciclos anteriores do SREP, em particular as relativas à governação interna”, explica o BCE.

No que diz respeito ao risco de crédito, o foco da supervisão foi na classificação e medição adequadas dos riscos nos balanços dos bancos e na preparação dos bancos para lidar em tempo útil com devedores em dificuldades.

A deterioração das condições económicas durante a pandemia desacelerou o ritmo da redução contínua do crédito malparado (NPL), mas “há também um nível embutido de dificuldades nas carteiras de empréstimos que ainda não é totalmente evidente”.

“A eliminação progressiva de várias medidas de apoio em 2021 pode aumentar o risco de efeitos de precipício”, alerta o BCE.

No que diz respeito à governance interna, os riscos decorrentes da pandemia Covid-19 foram geridos e monitorizados de forma adequada pela maioria dos bancos, diz o BCE. No entanto, alguns bancos demoraram a enfrentar os desafios de governance relacionados com a pandemia. Os supervisores constataram, em alguns casos, falta de envolvimento adequado por parte do órgão de administração, com acompanhamento e fiscalização insuficientes das funções empresariais, nomeadamente no que se refere à adequação dos relatórios. Além disso, havia também problemas relacionados com a gestão do risco de crédito nas funções de controlo interno e deficiências estruturais sustentadas na área de agregação e reporte de dados de risco.

Busca de melhorar rentabilidade leva a corte de custos e fusões

Em relação ao modelo de negócios, os supervisores expressaram preocupação sobre a viabilidade dos planos de negócios de alguns bancos e o BCE emitiu recomendações qualitativas para melhorar a rentabilidade.

A rentabilidade dos bancos caiu em 2020, principalmente devido a maiores fluxos de imparidades, menor margem de juros e redução de comissões.

A redução das margens intensificou a pressão sobre os bancos para ajustar as suas bases de custos, levando a uma série de medidas de redução de custos ao longo de 2020, como a consolidação de agências, projetos de inovação e acordos de teletrabalho.

Os acontecimentos recentes impulsionaram a tendência para a digitalização dos processos internos, embora um em cada quatro bancos ainda enfrente atrasos na concretização dessas iniciativas, constata o BCE.

Os bancos também responderam aos desafios apresentados, através das revisões mais amplas dos planos estratégicos ou com planos de reestruturação mais abrangentes, bem como operações de consolidação domésticas, diz o BCE.

Os supervisores têm incentivado os bancos a fazeres revisões estratégicas para melhorar a eficiência e estão a acompanhar de perto a implementação dos planos estratégicos dos bancos.

No que diz respeito à adequação de capital, os supervisores expressaram preocupações sobre a fiabilidade das estruturas de planeamento de capital dos bancos, por exemplo, em relação à sua capacidade de produzir projeções de capital confiáveis ​​cobrindo um horizonte de tempo de três anos, como parte de seu processo interno de avaliação e adequação de capital (ICAAP ).

Os bancos com pequena margem entre o seu rácio de capital e os requisitos mínimos, foram submetidos a recomendações para aprimorar os planos de capital., diz o BCE.

No que se refere ao risco de crédito, os supervisores concentrar-se-ão na adequação da mensuração e gestão do risco de crédito dos bancos, com vista a promover a identificação oportuna do risco, a monitorização eficiente e a mitigação da pro-ciclicidade.

“No que diz respeito à solidez do capital, o teste de stress em toda a UE coordenado pela EBA estará na vanguarda e será um elemento importante na avaliação da resiliência do capital dos bancos, além da revisão contínua de supervisão do planeamento de capital dos bancos”, diz o BCE.

No que diz respeito à sustentabilidade do modelo de negócios, os planos estratégicos dos bancos e as medidas subjacentes tomadas para superar as deficiências estruturais existentes continuarão a ser desafiadoras.

Já no que toca à governance interna, o foco da supervisão permanecerá na adequação das estruturas de gestão de risco de crise dos bancos, agregação de dados de risco, riscos de tecnologias de informação e cibernéticos, bem como riscos de lavagem de dinheiro.