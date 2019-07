BCE, Boris e resultados: “Mercados em Ação”, em direto esta quinta-feira às 21h00

Veja esta quinta-feira, às 21h00, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mais uma edição do programa “Mercados em Ação”.

Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) vão abordar temas como a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, a época dos resultados das cotadas, o recomeço das negociações relativas à guerra comercial e o impacto da chegada de Boris Johnson a 10 Downing Street.

Em estúdio para comentar estes temas vai estar Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners.

No ‘Espaço Empresas’ vamos falar com José Malaquias, da The Inventors, empresa que cria produtos e programas educacionais inspiradores para formar uma nova geração de inventores.

