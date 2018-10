BCE começará em janeiro a discutir subida dos juros, diz governador holandês

O Banco Central Europeu (BCE) poderá começar a discutir, em janeiro, uma subida das taxas de juro de referência na zona euro e acelerar a normalização da política monetária, segundo o governador do banco central da Holanda. Em entrevista ao jornal alemão “Boersen-Zeitung”, Klaas Knot explicou que o processo está dependente da evolução da economia, mas admitiu que há riscos.

“Se o nosso cenário base se confirmar nos próximos meses, poderemos pensar novamente sobre o ritmo da normalização e não ter que esperar muito”, disse Knot. “Tudo dependerá de como a economia se desenvolver”.

Os comentários do holandês surgem numa altura em que os mercados começam a fazer apostas sobre a data para o início da trajetória das taxas de juros. O plano atual do BCE indica que as taxas de juro irão permanecer em mínimos históricos pelo menos até ao verão de 2019.

Vários membros do Conselho do BCE já sinalizaram a necessidade de a instituição comunicar mais sobre o ritmo de aumentos para evitar agitar os mercados o fim dos estímulos monetários. As compras líquidas no âmbito do programa de compra de títulos do BCE chegam ao fim em dezembro e, depois disso, as expetativas aumentam sobre o que vai acontecer aos juros.

“A partir de janeiro, poderemos enfatizar mais o que tem de ser feito sobre as taxas de juros”, disse Knot, apontando para a importância de delinear um caminho, mais do que uma data. O governador do banco central holandês afirmou que a segunda subida das taxas “é provável tão ou mais importante” que a primeira, pois “pode ​​criar a impressão de um padrão”.