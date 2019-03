BCE corta projeções. PIB da zona euro deve crescer 1,1% este ano e 1,6% em 2020

O Banco Central Europeu (BCE) cortou esta quinta-feira em ligeira baixa as previsões para a expansão económica na zona euro este ano e em 2020, com Mario Draghi a salientar que a redução na projeção é “substancial”.

O banco central espera agora que a economia da moeda única cresça 1,1% este ano (face aos 1,7% que esperava em dezembro) e 1,6% em 2020, o que também compara com a anterior previsão de 1,7%, afirmou o presidente do BCE, em conferência de imprensa após a reunião de política monetária do Conselho de Governadores.