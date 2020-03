BCE mantém taxas de juro inalteradas

O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter inalteradas a taxas de juro. A instituição liderada por Christine Lagarde decidiu manter taxa de juro de depósito em -0,50%, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez permanecem em 0,00% e 0,25%, respetivamente.

Em comunicado, o Conselho do Governador do BCE explicou que as taxas de juro vão permanecer nos níveis atuais, ou em níveis menores, até que o outlook para a inflação convirja para próximo da meta de 2%.

A decisão do BCE de manter inalteradas as taxas de juro difere daa Reserva Federal norte-americana (a Fed), do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, que seguido cortaram as taxas de juro por forma a mitigar o impacto negativo do novo coronavírus na economia.

No dia 3 de março, a Fed cortou em 50 pontos base a federal funds rate para um intervalo entre 1% e 1,25%. No dia seguinte, o Banco do Canadá anunciou política idêntica, também cortando as taxas de juro em 50 pontos base para um intervalo de 1% a 1,25%, com a correspondente taxa de depósito fixada em 1%. E, ontem, depois de uma reunião de emergência, o Banco de Inglaterra cortou as taxas de juro de 0,75% para 0,25%.