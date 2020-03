BCE quer que bancos europeus assegurem segurança dos trabalhadores face à propagação do coronavírus

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, defende que o Banco de Portugal pode ter uma “atitude interventiva” para garantir que o produto da venda do EuroBic ao Abanca não sirva para mais uma operação de lavagem de dinheiro de Isabel dos Santos. A bloquista mostrou-se também preocupada com a idoneidade do Abanca, uma vez que tem acionistas em comum com o Banesco, o maior banco venezuelano.