BCP anuncia que 300 mil clientes do ActivoBank passam a ter serviços da TransferWise

O ActivoBank e a TransferWise anunciaram em comunicado uma parceria que vai permitir aos 300.000 Clientes do Banco usar os serviços da TransferWise, diretamente a partir da App ActivoBank.

Esta é a confirmação de uma parceria que Miguel Maya, CEO do BCE, já tinha revelado na conferência de imprensa de apresentação dos resultados.

Com a integração da TransferWise na App do ActivoBank, os clientes do Banco passam a ter acesso direto a transferências internacionais mais rápidas, “com taxas mais baixas, e que usam a taxa de câmbio real do mercado, aquela que pode ser consultada no Google”, anuncia o BCP.

Cerca de um quarto das transferências, feitas através da TransferWise, chegam ao destino em apenas alguns segundos, explica a instituição.

De momento, os Clientes do ActivoBank poderão enviar dinheiro em 18 moedas diferentes. Mais tarde, serão adicionadas outras opções, segundo o comunicado.

“A transparência e a confiança são os valores orientadores desta parceria inovadora que une, pela primeira vez em Portugal, um Banco e uma fintech”, refere o Millennium BCP.

O BCP detalha que desde a sua origem, “a TransferWise tem vindo a defender mais transparência no setor das Transferências Internacionais. Por sua vez, o ActivoBank foi responsável pelo crescimento da Banca Digital em Portugal”.

O ActivoBank e a TransferWise estão, assim, “unidos pela mesma missão: oferecer um serviço simples, rápido e com preços competitivos, que põe a transparência no centro da experiência do Cliente”, acrescenta o BCP.

Kristo Käärmann, co-fundador e CEO da TransferWise, afirma: “É a primeira vez em Portugal, que as pessoas terão acesso a Transferências Internacionais, quase instantâneas e com um preço transparente, dentro da sua App bancária”. Por ser um Banco que privilegia o digital, “o ActivoBank é o parceiro ideal para trazer Banca internacional, moderna e transparente para Portugal”, diz o CEO da Fintech britânica.

“Através desta integração, o ActivoBank transforma-se no Banco go-to para pessoas que querem transferir dinheiro internacionalmente, rapidamente e com um custo mais justo. Cada parceria faz com que estejamos mais perto de atingir a completa transparência no setor financeiro, algo que temos defendido desde que começámos”, refere na nota Kristo Käärmann.

Já Ricardo Campos, CEO do ActivoBank, diz que a TransferWise, “é o parceiro ideal para enfatizar os nossos valores centrais de inovação, simplicidade, transparência e foco no cliente. Valores que nos caracterizaram ao longo dos anos”.

“Esta parceira é um passo lógico enquanto construímos, seja através de desenvolvimento interno ou de parcerias, serviços transparentes, convenientes e com custos eficientes, na nossa App”, acrescenta o presidente do ActivoBank.

Através desta parceria, a TransferWise irá integrar, pela primeira vez, um Banco português através da tecnologia API.

“Acredito que este é um exemplo perfeito de como Bancos e fintechs se podem juntar, em parcerias vantajosas, que irão beneficiar os Clientes de ambos os lados”, diz Ricardo Campos.

O ActivoBank, nasceu em 1994, ainda com Jorge Jardim Gonçalves como presidente do BCP, como o primeiro banco telefónico em Portugal. Sete anos depois, aliou ao universo transacional a vertente do investimento online.

Em 2010 foi renovado, surgiu com um novo conceito, uma experiência bancária completamente nova e com uma oferta simples de produtos e serviços.

Mas em 2014, o banco digital esteve para ser vendido, mas as negociações com o fundo Cabot Square acabaram por não chegar a um acordo.

O banco digital do BCP é uma aposta doa atual presidente executivo do BCP. Em pouco mais de um ano, o BCP aumentou o capital do ActivoBank em 80 milhões de euros.

Atualmente, o ActivoBank destaca-se no mercado português pela forte expansão da sua base de clientes. “O seu modelo digital e mobile first tem o objetivo fundamental de simplificar a vida dos seus clientes”, garante o banco.

A TransferWise é uma empresa multinacional de tecnologia, de transferências internacionais. Foi lançada em 2011 pelos seus co-fundadores Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann. É uma das empresas tecnológicas com maior crescimento a nível internacional, recebendo cerca de 689 milhões de dólares de investidores como a Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Global Investors, Andreessen Horowitz, Richard Branson, Valar Ventures e Max Levchin, da PayPal.

O serviço TransferWise é usado por mais de 6 milhões de pessoas no mundo, movimentando mais de 4 biliões de euros por mês, e “ajuda os seus utilizadores a poupar mais de 1 bilião de euros por ano”, diz o BCP.

A TransferWise também opera as Transferências Internacionais da Monzo, no Reino Unido, N26, bunq, na Europa e Up na Austrália, SFCU e Novo, nos Estados Unidos, EQ no Canadá e LHV, na Estónia.