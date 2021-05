BCP arrasta bolsa de Lisboa para queda em contraciclo com as principais praças europeias

As ações do BCP tombaram 5,76% para 0,155 euros e travaram a evolução do índice PSI-20 que fechou a sessão desta segunda-feira em queda de 0,82% para 5.228,32 pontos.

O analista da XTB Henrique Tomé escreve que as ações do BCP “têm recuperado de forma significativa durante os últimos tempos. Durante os últimos 20 anos as ações valorizaram mais de 50%”.

“Através da análise técnica verificamos que o preço está neste momento a abrandar ligeiramente, depois do rally que já durava mais de 20 dias. Para além disso, verificamos que se está a começar a formar uma linha de tendência de baixa que poderá ser interessante de se acompanhar o comportamento dos compradores perto dessa zona”, diz o analista da XTB.

“No caso de assistirmos a uma quebra acima dessa linha, o movimento de alta poderá prolongar-se. Por outro lado, se os compradores não tiverem força suficiente para quebrar acima dessa zona, então o movimento de correção de baixa poderá prolongar-se durante mais tempo”, acrescenta.

Na lista das quedas destaca-se ainda a Altri que recuou 2,71% para 6,10 euros e a NOS que perdeu 2,44% para 3,04 euros. Destaque ainda para a Sonae que caiu 1,15% para 0,8160 euros.

Nas blue-chips destaca-se a queda da EDP de 0,84% para 4,70 euros.

Em alta o destaque da bolsa portuguesa vai para a Galp que valorizou 0,69% para 10,04 euros e para a EDP Renováveis que avançou 0,26% para 19,61 euros.

Nos mercados europeus várias bolsas estão encerradas devido aos feriados, sendo o caso na Alemanha e Suíça. Apesar de as bolsas se encontrarem fechadas, o futuro dos índices mantém-se abertos.

O EuroStoxx 50 subiu 0,25% para 4.035,8 pontos e o Stoxx 600 valorizou 0,73%.

Nas principais praças, o FTSE 100 de Londres fechou em alta de 0,52% para 7.054,63 pontos e o parisiense CAC avançou 0,34% para 6.408,27 pontos. O IBEX de Madrid conseguiu fechar no verde a subir 0,07% para 9.210,4 pontos.

Para além de Lisboa que fechou em terreno negativo, Milão recuou 0,29% com o FTSE MIB a fechar nos 24.902,7 pontos.

O analista do Millennium BCP, Ramiro Loureiro destaca na sua análise que “as bolsas europeias registaram uma segunda-feira de ganhos na sua maioria, com o PSI20 e o italiano Footsie MIB a serem as principais exceções, no dia em que o alemão DAX não transacionou devido a feriado”.

“Após um rally de quatro semanas consecutivas de ganhos em que o banco liderado por Miguel Maya viu o seu valor em mercado disparar mais de 45%, quando a Banca da Zona Euro subiu cerca de 14% e no Pan European avançou cerca de 10%, a cotação do BCP acabou por corrigir hoje quase 6%. Em conjunto com as descidas mais expressivas de Altri e NOS acabou por justificar o underperform do índice nacional”, salienta Ramiro Loureiro.

“No exterior o setor de Viagens & Lazer foi o mais animado, após dados mostrarem que as vacinas Covid-19 são eficazes contra uma nova variante que surgiu pela primeira vez na Índia. Já o setor de Recursos Naturais foi condicionado especialmente pela queda da cotação do preço do minério de ferro, depois da China ter reiterado que vai mostrar tolerância zero e punição para especulação nos mercados de futuros sobre commodities“.

Nas notícias o destaque vai para a Ryanair que está em negociações para adquirir 100 Boeings 737 Max 10 até ao final do ano.

Henrique Tomé da XTB realçou que “as ações do setor do aviação estão a ser negociadas sob pressão depois do instituto de saúde pública da Alemanha ter declarado que a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte como regiões de risco, exigindo que qualquer pessoa que entrasse no país vindos do Reino Unido ficasse em quarentena por duas semanas após a chegada. As regras de quarentena também se aplicam a pessoas já vacinadas”.

Por outro lado, a petrolífera francesa Total está a contratar 50 “olheiros renováveis” para tentar encontrar oportunidades de aquisição em 50 países, referiu o CEO Patrick Pouyannedisse numa entrevista à Investir, no Brasil.

O petróleo Brent dispara 2,62% no mercado de Londres, para 68,18 dólares. Nesta altura o crude WTI nos EUA também dispara 2,96% para 65,46 dólares.

O euro sobe 0,23% para 1,2210 dólares.

O mercado de dívida pública revela que as bunds alemãs caem 1,21 pontos base para -0,14%. A dívida portuguesa a 10 anos está em queda de 1,29 pontos base para 0,54% a par com a espanhola que recua 1,25 pontos base para 0,54% também. Os juros italianos estão a cair 1,15 pontos base, mas a yield está ainda em 1,02%.