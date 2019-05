BCP dispara na Bolsa depois de apresentar resultados

As ações do banco liderado por Miguel Maya estão a subir 4,71% para 0,2514 euros e isso está a impulsionar o PSI 20 que sobe nesta altura (13h59) 1,52%.

Esta é a reação dos investidores aos lucros de 153,8 milhões no 1º trimestre. O Produto bancário subiu 11% em termos homólogos para os 598 milhões; a margem financeira cresceu 5% para os 362,7 milhões.

As imparidades do crédito (líquido de recuperações) foram de 86,5 milhões (-18,4%) no trimestre; outras provisões e imparidades ascenderam a 17,4 milhões (-27%),

O contributo da atividade em Portugal mais que duplica face ao período homólogo para os 94,3 milhões e o resultado da atividade internacional cresceu 12% para os 41,1 milhões.

A redução dos NPE em 1,9 mil milhões face a março de 2018 (95% em Portugal) e o reforço da cobertura dos NPE por imparidades para os 55%, são os pontos fortes dos números do banco. O custo do risco foi de 68p.b. (versus 85 p.b. no período homólogo).

A EDP está a avançar 2,33% e a Pharol também se destaca a subir 2,18%.

A Navigator que abriu em alta já está a cair -0,44%. A empresa da família Queiroz Pereira apresentou contas. O resultado líquido contraiu 7,5% para os 49,3 milhões.

A Europa também está em alta. O EuroStoxx 50 valoriza 0,38%.

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 1,57% para 5.188,03 pontos, depois de ter fechado a última sessão em queda.

Na quinta-feira, O PSI20 encerrou a descer 1,78% para 5.107,86 pontos, acumulando oito sessões consecutivas de perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só a Corticeira Amorim escapou às descidas, somando 0,97% para 10,40 euros.

A abertura foi também positiva para a Europa que acompanhava assim as principais praças asiáticas.

Em termos macroeconómicos as exportações alemãs subiram sequencialmente 1,5% em março (versus -0,4% estimados); as importações subiram 0,4%, menos que o esperado e o saldo da balança comercial alemã foi de 22,7 mil milhões, um aumento face aos 18 mil milhões registados em fevereiro.

Hoje é o dia em que entram em vigor nos EUA as taxas adicionais sobre bens importados da China.