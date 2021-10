BCP e Galp dão gás para Lisboa abrir no ‘verde’

A bolsa portuguesa iniciou, esta sexta-feira, as negociações em terreno positivo. O principal índice bolsista português (PSI 20) valoriza 0,57%, para 5,562.16 pontos.

Na última sessão da semana, o BCP sobe 2,17% para 0,17 euros, a Galp soma 2,06% para 9,92 euros e a Semapa ascende 1,02% para 11,86 euros. A Nos avança 0,70% para 3,45 euros e a Altri valoriza 0,49% para 5,14 euros, enquanto a Sonae cresce 0,37% para 0,95 euros.

Os CTT avançam 0,32% para 4,63 euros, a Greenvolt sobe 0,35% para 5,76 euros e a EDP Renováveis soma 0,10% para 20,92 euros.

Nesta abertura, a EDP está a negociar inalterada, com as ações avaliadas em 4,54 euros.

Em terreno negativo está a Pharol, que perde 0,11% para 0,09 euros.

As principais congéneres europeias mostram uma tendência mista na abertura. O alemão DAX desvaloriza 0,02%, o francês CAC 40 ganha 0,13%, o britânico FTSE 100 soma 0,22% e o italiano cresce 0,10%. O espanhol IBEX sobe 0,04%. O Euro Stoxx abre a sessão a descer 0,03% para 4.097,05 pontos.

“As bolsas europeias abriram estáveis, com os investidores à espera de um relatório do emprego forte que dê luz verde para a Fed iniciar o taper“, afirma nota do BA&N Research Unit.

“Com o drama sobre o teto da dívida nos Estados Unidos adiado para o final do ano, hoje é dia de focar todas as atenções no relatório do emprego da maior economia em setembro. Os economistas estão a colocar todas as fichas num número forte, apontando para 500 mil novos postos de trabalho, o que daria um forte sinal que a economia norte-americana está a recuperar a bom ritmo. Os últimos indicadores apontam nesse sentido, pois o relatório da ADP indicou que as empresas norte-americanas contataram 568 mil pessoas no mês passado e os novos pedidos de subsídio de desemprego baixaram a semana passada para 326 mil”, sustenta a mesma nota.

No mercado petrolífero, o barril do Brent sobe 1,17%, para 82,91 dólares, enquanto o WTI valoriza 1,28% para 79,30 dólares. Assim, o material volta a subir além dos 80 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro ganha 0,01% face ao dólar, para 1,1551 dólares, e a libra esterlina desce 0,15% para 1,3596 dólares.