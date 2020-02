BCP e Jerónimo Martins tombam PSI 20 no fecho da sessão

O principal índice bolsista português, PSI 20, fechou a sessão desta quinta-feira a desvalorizar 0,45% para 5.411,21 pontos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias que fecharam a sessão a negociar em terreno negativo.

A fazer tombar o PSI 20 estiveram entre as principais cotadas portuguesas o BCP, que caiu 0,57%, para 0,19 euros, no dia em que irá divulgar as suas contas trimestrais.

A Jerónimo Martins desceu 2,00%, para 16,87 euros, tendo sido atingida por uma série de vendas, após os fortes ganhos acumulados nas ultimas semanas, aguardando-se também o anuncio dos resultados trimestrais depois do encerramento da sessão. Em terreno negativo encontram-se também a EDP, que desvalorizou 1,06%, para 4,87 euros, enquanto a EDP Renováveis tombou 0,46%, para 12,94 euros.

Das cotadas nacionais a negociarem no ‘verde’ no fecho da sessão estiveram a Altri, que valorizou 0,88%, para 5,72 euros, a Sonae Capital, que valorizou 6,77%, para 0,78 euros e a Semapa que cresceu 1,16%, para 12,24 euros.

Na Europa as cotadas fecharam a sessão a negociarem no ‘vermelho’, no dia em que as mais recentes notícias relativas à difusão do coronavírus abalaram um pouco o sentimento dos investidores.

Na Alemanha, o DAX caiu 0,90%, no Reino Unido, o FTSE 100 desceu 0,32%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,80%, o holandês AEX caiu 1,13%. Em Espanha, o IBEX35 desvalorizou 1,49% e o italiano FTSE MIB desceu 1,56%.

A cotação do barril de Brent valorizou 0,79%, com valor de 59,27 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresceu 0,65%, para 53,84 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvalorizou 0,06%, para 1,07 dólares.