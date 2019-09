BCP, Jerónimo Martins e uma ‘mão’ de Trump contribuem para ‘perdas’ no PSI 20

A bolsa portuguesa encerrou a negociação de quarta-feira com perdas avultadas com o índice PSI20 a perder 1,62% para 4.875 pontos resultado na quarta sessão em queda para as ações do BCP, das perdas da Jerónimo Martins e da instabilidade política que se vive nos EUA em consequência de um processo de destituição de Donald Trump.

As ações do BCP voltaram a perder terreno na sessão de quarta-feira, com uma queda de 5,50%. Relativamente à Jerónimo Martins, estas ações terminaram as negociações a perder 3% fruto de informações do regulador da Concorrência polaca sobre uma auditoria que terá recolhido informações sobre eventuais suspeitas de uso indevido de vantagem comercial.

CTT, Galp e Cofina também contribuíram para uma das piores sessões do PSI 20 dos últimos meses. A meio da Oferta Pública de Aquisição que envolve a Media Capital, as ações da Cofina recuaram mais de 5%

“As praças europeias acabaram por aliviar as quedas nas últimas horas de negociação, perante a inversão de sentimento nos EUA, depois de Donald Trump ter referido que um acordo com a China poderá ser alcançado mais brevemente que o previsto. Noutro tema que já fazia manchetes durante a manhã, a Casa Branca divulgou a transcrição do telefonema entre Trump e o presidente ucraniano e mostra que o líder norte-americano pediu ao seu homólogo para investigar Biden, o seu possível concorrente nas presidenciais”, realçou Ramiro Loureiro, analista de mercados.