BCP melhor operador do mercado cambial e Santander melhor Private Banking

O BCP e o Santander foram escolhidos por duas revistas internacionais diferentes – a Global Finance e a Euromoney, respectivamente – mas com distinções diferentes.

O Millennium bcp foi distinguido pela revista Global Finance como Best Foreign Exchange Provider (operador do mercado cambial) em Portugal, para 2021. O Bank Millennium e o Millennium bim também foram galardoados com a mesma distinção, o Millennium Bank na Polónia e o Millennium BIM em Moçambique, respetivamente.

Já o Private Banking do Santander foi considerado pela revista Euromoney como o “Melhor em Portugal”.

No BCP, a escolha do vencedor da categoria Best Foreign Exchange Provider (operador do mercado cambial) incluiu critérios como volume de transações, quota de mercado, âmbito de cobertura global, serviço ao cliente, competitividade do preço e inovação na tecnologia. A revista considerou ainda contribuições de analistas da indústria, executivos empresariais e especialistas em tecnologia.

Esta é a terceira distinção que o Millennium bcp recebe desta conceituada revista, no espaço de um ano. Em 2020, a Global Finance já tinha distinguido o Millennium bcp como Best Consumer Digital Bank em Portugal e como Best Corporate/Institutional Information Security and Fraud Management na Europa Ocidental.

No caso do Santander, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida venceu enquanto “Best Private Banking Services Overall”.

A Euromoney volta a reconhecer ainda o trabalho do Banco na área de ESG (fatores ambientais, sociais e de governação), pelo investimento tecnológico que tem sido feito e pelo seu compromisso enquanto Banco Responsável.

Estes prémios, que já vão na 18ª edição, avaliam o setor da banca privada em todo o mundo e são entregues após o voto de 2.000 entidades, incluindo bancos, gestores de fundos e family offices, entre outros.

“O Private Banking do Santander tem um modelo de negócio diferenciador, através de uma ferramenta inovadora, integrada e utilizada por várias unidades do Banco Santander, que se ajusta aos diferentes perfis e objetivos dos clientes na gestão do seu património”, diz o banco detido pelo espanhol Santander. Para além de Portugal, o Santander foi eleito também como o “Best Private Banking Services Overall” em Espanha, na Polónia, no México e no Chile.

Em novembro, o Private Banking do Santander já tinha sido eleito pela revista Global Finance (que agora premeia o BCP) como o melhor em Portugal, no âmbito dos The World’s Best Private Banks Awards for 2021.

Para o CEO do Millennium bcp, Miguel Maya, “a distinção da Global Finance expressa o reconhecimento externo pela competência e empenho dos profissionais do Grupo em disponibilizar um serviço excecional aos Clientes, oferecendo-lhes soluções competitivas, fiáveis e adaptáveis”.

“O Millennium, em todas as geografias em que opera, está determinado em merecer a confiança e a preferência dos Clientes, o que requer um trabalho persistente de inovação e rigor ao nível da oferta e dos processos de negócio. A distinção agora recebida premeia a qualidade das Equipas e o valor da cultura de serviço aos Clientes que faz parte do ADN do Grupo Millennium bcp”, diz o CEO do BCP em comunicado.