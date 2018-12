BCP pressiona bolsa lisboeta que encerra semana em queda

A praça lisboeta encerrou a última sessão da semana no ‘vermelho’, com uma queda de 0,53% para 4.649,97 pontos, em linha com as pares europeias. O bolsa

Entre as 18 cotadas do PSI 20, 13 negociaram em queda, apenas quatro em terreno positivo e uma inalterada. A pressionar o principal índice bolsista português esteve o recuo de 2,18% do BCP para 0,23 euros e da EDP Renováveis, que desvalorizou 2,35% para 7,48 euros. Também a Galp penalizou a bolsa portuguesa, registando uma queda de 0,81% para 3,01 euros.

Em contra-ciclo esteve parte do setor energético, com a EDP a subir 1,01% para 3,01 euros e a REN a ganhar 0,25% para 2,44 euros.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,34% para 1,141 dólares, enquanto a libra aprecia 0,07% para 1,266 dólares.

Já no mercado petrolífero, o Brent cai 1,01% para 53,80 dólares e o Petróleo WTI recua 0,33% para 45,73 dólares.