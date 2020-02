BCP sobe lucros 0,3% para 302 milhões

O Millennium BCP registou um lucro consolidado de 302 milhões, o que representa uma subida moderada de 0,3% face a 2018.

O BCP registou em 2018 um aumento de 61,5% do seu lucro líquido para 301,1 milhões de euros, e tinha sido suportado na atividade em Portugal e no exterior e pela redução de imparidades e provisões. Em 2017 o banco tinha reportado um lucro de 186,4 milhões de euros.

Miguel Maya explicou que a atividade teve impactos negativos decorrentes da alteração legislativa relativa à equivalência dos custos contabilísticos aos custos fiscais o que em conjunto com os juros negativos travou a subida dos lucros.

São os melhores resultados desde 2007 altura em que obteve 536 milhões de lucro. Mas em 2008 o BCP registou 201,2 milhões de euros de lucros e desde então foi sempre abaixo dos 300 milhões.

Os resultados antes de impostos subiram acima dos dois dígitos (12,4% para 627,3 milhões) e teriam subido mais sem os custos extraordinários com pensões, ativos por impostos diferidos e Polónia. O Bank Millennium decidiu constituir uma provisão extraordinária de 223 milhões de zlotys (cerca de 52 milhões de euros) para salvaguardar responsabilidades com processos judiciais relacionados com os créditos concedidos em francos suíços, o que penalizou os resultados no quarto trimestre.

Os resultados antes de impostos subiram 79% em Portugal e caiu 14,4% no estrangeiro.

Os proveitos core subiram 6,9%. A margem financeira melhorou 8,8% e as comissões evoluem 2,8%. O BCP é assim o único dos grandes bancos que vê uma subida do lucro em paralelo com a subida da margem financeira.

Não há informação de dividendos. O BCP pagou no ano passado 30,2 milhões de euros dos seus lucros de 301 milhões aos acionistas, em dividendos (0,2 cêntimos por ação).

(Em atualização)