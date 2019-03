BdP confirma compensação de 1.149 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco

O Banco de Portugal confirmou em comunicado divulgado esta sexta-feira que, de acordo com os resultados divulgados pelo Novo Banco, o montante a pagar em 2019 pelo Fundo de Resolução irá ascender a 1.149 milhões de euros.

“Para a realização do pagamento”, revela a instituição liderada por Carlos Costa, “o Fundo de Resolução irá utilizar, em primeiro lugar, os recursos financeiros disponíveis, resultantes das contribuições pagas, direta ou indiretamente pelo setor bancário. Esses recursos serão complementados pela utilização de um empréstimo acordado com o Estado em outubro de 2017, com o limite máximo anual, então definido, de 850 milhões de euros”.

A instituição liderada por Carlos Costa recorda neste comunicado que os pagamentos a realizar pelo Fundo de Resolução, caso se cumpram as respetivas condições, estão sujeitos a um limite máximo, fixado em 3.890 milhões de euros.

“Em resultado das perdas das vendas e da redução dos ativos legacy, o Novo Banco irá solicitar uma compensação de 1.149 milhões” ao Fundo de Resolução, lê-se no comunicado da instituição bancária.

Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os ativos no Mecanismo de Capital Contingente e 31% devido a requisitos regulatórios debaumentonde capital no quadro do ajustamento do período transitório dos racios de capital.