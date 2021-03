BdP: Emissões de títulos foram negativas em 900 milhões de euros em janeiro

As emissões líquidas, incluindo já as deduções de amortizações, foram negativas em 900 milhões de euros em janeiro, de acordo com os dados sobre emissões de títulos de dívida e de ações divulgados pelo Banco de Portugal, esta segunda-feira.

De acordo com uma nota do BdP, o valor resulta, “essencialmente, das emissões líquidas de títulos de dívida”. O valor teve o maior contributo das empresas, cujas emissões líquidas foram negativas em 600 milhões de euros, seguidas das administrações públicas e das sociedades financeiras, com emissões líquidas negativas de 200 milhões de euros e de 100 milhões de euros, respetivamente.

O saldo de títulos emitidos por residentes caiu 2,1 mil milhões de euros, para 482,6 mil milhões de euros, face a dezembro de 2020. “Por instrumento, as emissões líquidas negativas de títulos de dívida, assim como a sua desvalorização, apresentaram o maior contributo para a evolução verificada em janeiro”, lê-se.