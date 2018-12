Financiamento das administrações públicas desce em outubro

O financiamento das administrações públicas baixou no passado outubro, comparativamente ao mesmo mês de 2017, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Entre janeiro e outubro deste ano, o financiamento das administrações públicas foi de 1,3 mil milhões de euros, valor inferior aos 5,8 mil milhões de euros registados em igual período de 2017.

No acumulado dos 10 primeiros meses de 2018, “as administrações públicas financiaram-se junto de residentes (exceto bancos) em 2,2 mil milhões de euros. Em contrapartida, o financiamento das administrações públicas junto de bancos residentes foi de -0,8 mil milhões de euros”, refere o banco central.

No mesmo boletim estatístico, divulgado esta manhã, o supervisor das instituições bancárias nacionais assinala também que o “financiamento através de títulos situou-se em 8,1 mil milhões de euros, valor que mais do que compensou a redução do financiamento de 6,7 mil milhões de euros em empréstimos líquidos de depósitos”.