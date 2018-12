BE adota código de conduta ace à proliferação de ‘fake news’ e manipulação através das redes sociais

O Bloco de Esquerda (BE) decidiu hoje assumir um código de conduta no contexto das próximas campanhas eleitorais, face à proliferação de informações falsas e manipulação através das redes sociais.

“O Bloco decide assumir um código de conduta […], quanto à sua atuação no contexto das próximas campanhas eleitorais. Esta decisão tem em conta a tendência para o recurso sistemático à informação falsa e à manipulação através de redes sociais”, lê-se no ‘site’ esquerda.net.

Segundo o código de conduta, o Bloco de Esquerda está presente, incluindo no período de campanha eleitoral, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube e WhatsApp, produzindo diretamente todo o conteúdo divulgado.

Por sua vez, só são utilizados perfis institucionais e os membros da equipa do BE “apenas intervêm publicamente nas redes sociais sob o seu nome próprio e de forma identificada”.

O partido esclareceu ainda que não compra seguidores nas redes sociais e que nas imagens e fotografias utilizadas em campanha não são atribuídas ou criadas identidades falsas.

Adicionalmente, o BE disse respeitar a lei na promoção paga das suas publicações, acrescentando que acolhe o debate nos seus espaços.

“O Bloco de Esquerda não organiza intervenção hostil em espaços de adversários políticos nas redes sociais”, indicou.

O partido rejeita ainda “toda a divulgação deliberada de informação falsa”, garantindo que vai tomar “todas as iniciativas legais ao seu alcance para identificar” a origem de calúnias, mentiras e informação falsa.

De acordo com o BE, é recomendada a adoção dos procedimentos do código aos seus dirigentes e representantes, “sendo o que publicam da sua exclusiva responsabilidade”.

“A democracia baseia-se na escolha informada. A intoxicação da opinião pública é uma ameaça à liberdade. Todos os partidos devem recusar e condenar métodos ilegais e anti-democráticos. Nenhum crime contra a democracia deve ficar impune”, concluiu.