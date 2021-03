Beatriz Gomes Dias é a candidata do Bloco por Lisboa (com áudio)

A deputada Beatriz Gomes Dias será a candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas.

A nomeação vai ainda ser submetida à votação por todos os militantes em Lisboa, mas os bloquistas já começam a manifestar o seu agrado com a escolhida nas redes sociais. No Facebook, o deputado do BE José Soeiro partilhou a sua satisfação com a seleção de Beatriz Gomes Dias para a Câmara Municipal de Lisboa. “Fico muito feliz com esta escolha. Mulher, professora, bióloga, ativista feminista, anti-racista, pelo direito à educação, à cultura e à habitação. Não voto em Lisboa, mas acho que Lisboa precisa de vozes como a da Beatriz. Precisa de ter na vereação lisboetas como a Beatriz. Desejo-lhe muito toda a força”, escreveu José Soeiro.

Beatriz Gomes Dias passa a ser assim a terceira candidata conhecida à Câmara Municipal de Lisboa. Além da bloquista, os candidatos à CML são Fernando Medina pelo Partido Socialista e Carlos Moedas pelo Partido Social Democrata (PSD), mas também apoiado pelo CDS-PP.

A deputada do BE tem sido conhecida por ser a responsável do partido na Assembleia da República pelas áreas do combate ao racismo, defesa dos direitos das pessoas migrantes e cultura, um cargo que desempenha desde que foi eleita nas últimas eleições legislativas. Beatriz Gomes Dias tem 39 anos é membro da associação SOS racismo e é a ativista antirracista fundadora da Associação de Afrodescendentes, que apresentou o projeto para a construção do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, a proposta vencedora do Orçamento Participativo de Lisboa em 2017.