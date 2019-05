Berardo disse que a CGD nunca lhe pediu comprovativo da fortuna pessoal

O PS está a questionar Joe Berardo sobre os processos da Metalgest e da Fundação Berardo. “O que está aqui em causa são estes dois processos que figuram no topo 25 dos créditos ruinosos” identificados pela EY na auditoria feita ao banco público entre 2000 e 2015, disse o deputado socialista.

Estes dois créditos totalizaram 350 milhões de euros e geraram 150 milhões, registadas nas contas do banco público em 2015.

Berardo assinalou que ficou desagrado com uma conversa que teve com Jardim Gonçalves que, estava no Banco Atlântico, que estava à procura de informações privilegiadas para formar outra instituição. “Com homens destes eu não me quero meter”, disse o empresário madeirense.

Pita Ferraz propôs depois a Berardo que comprasse obrigações da Metalgest. “Anos depois, foram convertidas, mas eu vendi tudo, porque não estava a gostar da forma como aquilo estava a andar”, disse Berardo. “Fiz dinheiro”, adiantou.

“Se quiserem um dia, que contasse as minhas histórias do passado, teria muito gosto. Sou disléxico e tenho dificuldades às vezes com algumas coisas”, ressalvou o empresário madeirense.

O PS voltou à carga e perguntou como é que Joe Berardo entrou na Metalgest através do BCP, nomeadamente, “quem é que foi à sua procura” para esta operação de financiamento.

“Eu tinha reuniões…quando uma pessoa faz negócios…Foi o Filipe Pinhal”, disse. “Eu acho que foi o Pinhal que organizou”.

O PS não recuou e salientou que é importante para a comissão parlamentar de inquérito saber quem é que deu o primeiro passo e perguntou, dentro da CGD, com quem é que o comendador se relacionava.

“Eram financeiros. Era almoço, era falar de negócios, essas coisas…”. “Um está na América”, frisou.

Quando questionado sobre os nomes, Berardo disse que pode “tentar ver as datas em que isso aconteceu e dar-lhes os nomes”.

Berardo referiu que “não tinha um negócio” apenas, e que “tinha muita gente” a tratar deles. Assim, teria de ir verificar para responder às perguntas colocadas pelos socialistas.

O PS insistiu em tentar saber se a CGD pediu um aval pessoal a Joe Berardo por ocasião do primeiro empréstimo. “O que havia na altura, era o aval. E, depois, dispensava-o”, retorquiu Joe Berardo. “A fundação não deu aval. Não foi acordado (…), foi dispensado”, respondeu o empresário.

“Foi-lhe solicitado algum documento que fosse comprovativo da sua fortuna pessoal?”, perguntou o deputado do PS. “Não”, respondeu Berardo.

