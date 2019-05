Berardo: “Se eles [CGD] quiserem levar a garagem podem levar”

A CGD só encontrou uma garagem no Funchal quando tentou executar bens, segundo foi noticiado. Joe Berardo explicou que deu ações da Quinta da Bacalhôa e da Empresa Madeirense de Tabacos a BCP. “Ao BES dei prédios no Funchal”, acrescentou. A CGD ficou com 40% da Associação Coleção Berardo.

Como a Quinta da Bacalhôa, a Empresa Madeirense de Tabacos e imóveis na Madeira, foram fados como garantias a outros bancos que já tinham a hipoteca, a Caixa só encontrou depois a famosa garagem no Funchal.

Perante a insistência dos deputados respondeu em tom de graça: “Se eles [CGD] quiserem levar a garagem podem levar”.

As coisas que estão em seu nome estão penhoradas, disse Berardo depois de esclarecido pelo advogado André Luiz Gomes.

“O mais prejudicado aqui fui eu. Podia ter comprado mais quadros se não tivesse entrado neste negócio com a CGD”, disse Berardo, referindo-se ao empréstimo de 350 milhões da CGD.

Os três bancos (BCP, CGD e BES) reclamam mais de 960 milhões de euros a Joe Berardo, essencialmente por dívidas da Fundação Berardo e da empresa Metalgest.

Por que acha que só o banco público aceitou apenas títulos da Associação?, questionou o deputado do PCP. “Não sei”, disse Berado. “Eu não sei o que vai na cabeça daquelas instituições”.

A alteração de estatutos levada a cabo por Joe Berardo na Associação Coleção Berardo, impede os bancos de venderem títulos, sem o acordo de Berardo. O comendador diz que fez isso para proteger a sua coleção e não quer dar as suas obras aos bancos “porque eles não saberão fazer uma boa gestão delas. Se eu fosse dar a eles para vender, sem saber o que estão a fazer…”, desabafou Joe Berardo.

“Tinha medo que os bancos vendessem os penhores aos fundos de reestruturação”, disse.

“Um dia, quando for vendido, o valor vai ser dividido”, revelou.

Joe Berardo confirma que houve um aumento de capital já depois de ter dado a penhora de 75% dos títulos da associação aos bancos credores. Joe Berardo não revela quem participou nesta operação, fala em “várias pessoas”.

O aumento de capital diluiu posição dos bancos na associação dona do coleção de arte conhecida como “Coleção Berardo”, e assim os bancos deixaram de ser maioritários na associação.

Além do aumento de capital, que diliu a participação dos bancos (era de 75% no contrato de penhor), a alteração aos estatutos determinou que sem o consentimento da maioria da assembleia geral (51%) não pode haver transmissão dos títulos de participação.

A deputada Mariana Mortágua tinha perguntado sobre a possibilidade de os bancos executarem a Associação Coleção Berardo. “Se o fizerem ficam com a maioria dos votos na associação?”. “Não sei. Ainda não executaram. Quando o fizeram logo se vê”, disse.

Mas com 75% dos títulos têm direito a ter a maioria dos votos numa assembleia-geral da Associação? “Eles pensam que têm a maioria [dos votos na Associação], mas não têm”, responde Berardo.

No fim da audição confessou que os bancos não acionaram o mecanismo de stop loss, que dava aos bancos direito a venderem as ações do BCP assim que elas começassem a desvalorizar e a degradar o colateral do empréstimo, porque “podia estar em causa a estabilidade do sistema financeiro português”. Não identificou quem lhe deu esta resposta, mas referia-se provavelmente ao facto de a venda das ações provocar a queda abrupta dos títulos do BCP.

Berardo revelou ainda que já está a correr uma ação executiva à Metalgest pela CGD no Funchal e que ainda “não foi citado pelos outros bancos”.