Berkshire Hathaway de Buffett duplica lucros e valoriza 5% em bolsa

A Berkshire Hathaway está a destacar-se pelos ganhos expressivos esta segunda-feira, na bolsa norte-americana, em relação à apresentação de resultados, no sábado. Os lucros operacionais da empresa de Warren Buffett quase duplicaram, para 6,88 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, face aos 3,44 mil milhões de dólares registados no período homólogo.

A empresa norte-americana beneficiou de impostos mais baixos resultantes da reforma fiscal do presidente Donald Trump, bem de fortes resultados do negócio segurador. A expetativa de Wall Street era que o lucro fosse de 6,11 mil milhões de dólares.

A reação dos resultados acima do esperado está a ser uma valorização de 5,7% na New York Stock Exchange para 326 dólares por ação, o que leva a capitalização de mercado para 537,7 mil milhões de dólares.

O rendimento de subscrição de seguros atingiu os 441 milhões de dólares no terceiro trimestre, face a uma perda de 1,4 mil milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

A ajudar as operações de seguros da empresa foram menores passivos estimados de seguros de propriedades e acidentes em comparação com anos anteriores. O ano anterior tinha também registado grandes perdas devido a três furacões nos EUA e um terremoto no México. A empresa acrescentou que realizou 928 milhões em recompras de ações no período de três meses.