Best considerado a “melhor entidade comercializadora” de fundos de Investimento

O Banco Best, do Grupo Novo Banco, foi eleito “Melhor Entidade Comercializadora” nos Prémios Rankia Portugal 2020 – Fundos de Investimento, que reconhecem as entidades e os produtos financeiros que marcaram e se distinguiram pela positiva em Portugal durante o ano passado.

Em comunicado o banco online liderado por Madalena Torres diz que na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta quarta-feira, 17 de fevereiro, o Banco Best foi destacado no mercado nacional pela sua plataforma de fundos de investimento, na categoria “Melhor Entidade Comercializadora”, que pela primeira vez esteve a concurso.

“Com uma oferta que representa múltiplos temas, ativos, geografias e setores, disponibilizada através de parcerias com mais de 70 sociedade gestoras nacionais e internacionais, e com uma ampla variedade de fundos temáticos sobre tendências de investimento (Sustentabilidade, ESG, Mobilidade, Tecnologia, etc.), o Banco Best tem, sem margem para dúvidas, a maior e melhor oferta de fundos de investimento em Portugal”, afirma em comunicado Madalena Torres, CEO do Banco.

“Afinal, são mais de 3.000 fundos disponíveis para comprar e vender, de uma forma simples, intuitiva e rápida, e todos disponíveis online – na app ou no site. O Best ganha em quantidade e qualidade, mas também se distingue pelo seu posicionamento ‘sempre à frente’, pela inovação que lhe é tão intrínseca, pela oferta diversificada e independente”, acrescenta Madalena Torres.