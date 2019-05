Bilhetes a 2,5 euros por todo o país. A Festa do Cinema está de volta

A Festa do Cinema, que permite a exibição cinematográfica pelo país a preços reduzidos, contará este ano com quase 20 filmes da recente produção portuguesa. Nesta quarta edição, de 13 a 15 de Maio, há mais de 94 mil lugares com bilhetes a 2,5 euros, em mais de 10 mil sessões de filmes em cartaz e em todas as salas de cinema.

Pela primeira vez, a Festa do Cinema terá uma segunda edição ainda este ano, no Outono, em data a anunciar. Para juntar aos filmes que já estão em cartaz, a organização convocou mais cinema português, com a escolha de 18 filmes entre curtas e longas-metragens, alguns em estreia e outros em reposição.

Em sala serão exibidos, por exemplo, Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, Snu, de Patrícia Sequeira, Gabriel, de Nuno Bernardo, e Até que o porno nos separe, de Jorge Pelicano, que tiveram estreia recente nos cinemas. A eles junta-se ainda Hotel Império, longa-metragem de Ivo M. Ferreira.

Numa parceria com a Academia Portuguesa de Cinema serão ainda exibidos filmes distinguidos com os Prémios Sophia, como Raiva, de Sérgio Trefaut, O labirinto da saudade, de Miguel Gonçalves Mendes, Cabaret Maxime, de Bruno de Almeida, ou Parque Mayer, de António-Pedro Vasconcelos.

Destaque ainda para quatro curtas-metragens: Kids Sapiens Sapiens, de António Aleixo, Sleepwalk, de Filipe Melo, Entre Sombras, de Mónica Santos e Alice Guimarães, e Terra Ardida, de Francisco Romão, que venceu o Prémio Sophia Estudante.

A Festa do Cinema é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas e tem como objectivo “promover o envolvimento do público com o acto cultural de assistência cinematográfica em sala”, numa altura em que o consumo de cinema se dispersa por múltiplos ecrãs fora do circuito de exibição.

Em 2018, a Festa do Cinema contou com 246.221 espectadores.