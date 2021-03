BlackRock reduz participação no BCP

O Banco Comercial Português informou ter recebido da BlackRock, Inc. a comunicação de que, na sequência da transação efetuada no dia 16 de março de 2021, esta passou a deter uma participação de 2,68% no capital social do BCP, quando antes tinha 2,8%.

A maior gestora de ativos do mundo continua a ter uma participação qualificada no único banco cotado português que integra o PSI-20.

O fundo norte americano, tendo em conta as ações próprias do banco, tem agora 1,87% dos direitos de voto do BCP, quando antes tinha 2,05%.