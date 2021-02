Bloco de Esquerda demonstra abertura para coligações nas autárquicas

Numa moção conjunta o Bloco de Esquerda (BE), entre os outros aspetos, referiu-se às eleições autárquicas. No documento, a que o Jornal Económico teve acesso, os bloquistas demonstram abertura para coligarem-se com partidos de esquerda.

“Em cada executivo, o Bloco está disponível para todas as responsabilidades, contribuindo para a formação de maiorias que, excluindo os partidos de direita, assentem em compromissos sobre medidas fundamentais”, segundo consta no documento assinado pela coordenadora do BE, Catarina Martins, pelos deputados Pedro Filipe Soares e ex-candidata presidencial Marisa Matias.

Na missiva, o partido liderado por Catarina Martins explica que “o Bloco tem como objetivo o aumento e rejuvenescimento da sua representação nos municípios e freguesias”. “O Bloco apresenta listas próprias, abertas à participação de candidatos independentes e não realizará coligações com os partidos de direita e com o Partido Socialista. O Bloco poderá renovar coligações ou o apoio a movimentos de cidadãos com balanço positivo”, completam.

O Bloco de Esquerda explica ainda que “crise pandémica acentuou as desigualdades regionais, opondo crescentemente os centros às periferias e cavando mais fundo o fosso

entre o interior e o litoral. Mantendo os fatores de atraso do país”.

Sobre as autárquicas, já se fala a mudança da data. No entanto, apenas o Partido Social Democrata (PSD), Partido Socialista (PS) e Partido Comunista Português (PCP) se manifestaram. O líder social democrata garante ser preciso tomar uma posição sobre o adiamento do adiamento das eleições autárquicas. O PS e PCP consideram prematuro falar sobre uma possível alteração na data. O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e o partido Pessoas Animais e Natureza (PAN).

Na moção, os bloquistas deixam ainda um recado ao Partido Socialista e a Marcelo Rebelo de Sousa. “PS e o Presidente da República negaram a regionalização, mas o Bloco manterá esse propósito, não se resignando à inevitabilidade de uma país a várias velocidades”.