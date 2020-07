Bloco de Esquerda propõe campanha para divulgar estatuto do cuidador informal

O deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, anunciou, a 13 de julho, que o partido vai sugerir, ainda esta semana, na Assembleia da República, a criação de uma campanha de divulgação do estatuto de cuidador informal, segundo artigo publicado na página do partido.

“O facto de existirem 191 pedidos a nível nacional, num universo de 800 mil cuidadores informais, dos quais 250 mil são a tempo inteiro, é irrisório. Vamos propor que seja criada uma campanha de divulgação do estatuto e respetivos apoios, como foi feito há alguns anos com o complemento solidário para idosos”, disse o deputado do Bloco à Lusa.

José Soeiro referiu que “mesmo nos concelhos de Matosinhos e Penafiel com projetos-piloto na área dos cuidadores informais, não estará a existir recurso a pedidos de subsídio”.

“O estatuto do cuidador informal, que foi aprovado em Julho de 2019, previa que tivessem começado a 1 de abril de 2020 projetos-piloto, em 30 concelhos do país”, recordou o deputado do Bloco de Esquerda que apontou ainda que os “projetos implicam medidas de apoio, que incluem a atribuição de “profissionais de referência, da área da Saúde e da Segurança Social, que farão um plano de intervenção que irá incluir medidas de acompanhamento, aconselhamento, capacitação e formação para o cuidador”.