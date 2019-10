BNI Europa recorre a fintech portuguesa para lançar cartão de crédito 100% online

Os serviços bancários estão a tornar-se cada vez mais digitais e já existe no mercado nacional um cartão de crédito que permite os utilizadores transferirem dívidas de outros cartões num processo inteiramente online – o ‘Puzzle’ do banco BNI Europa. Para o processo ser inteiramente online foi criada uma aplicação ‘App Puzzle’, desenvolvida pela fintech portuguesa Itscredit.

Disponível na Google Play e na App Store, a ‘App Puzzle’ permite permite a qualquer cliente (ou novo cliente) do BNI Europa pedir e ativar o cartão, aceder ao extrato e consulta de saldo e movimentos, parcelar compras ou alterar condições de pagamento, explicou a fintech em comunicado enviado às redações, esta terça-feira.

“Trata-se de um cartão de crédito 100% online, cujo pedido é feito de forma automática, dispensando a necessidade de preenchimento de documentos físicos e deslocação ao balcão do banco. Distingue-se também pela sua flexibilidade, pois permite parcelar, no momento, qualquer compra em prestações”, explicou Gonçalo Graça Santos, diretor de Plataformas Digitais do Banco BNI Europa.

João Lima Pinto, CEO da Itscredit e responsável pela app do BNI Europa, salientou que a ‘App Puzzle’ descomplica a vida dos clientes uma vez que proporciona um “ambiente online intuitivo (…) simples e rápido” e “sem as burocracias muitas vezes associadas às deslocações aos balcões físicos dos bancos”.

Especialista em desenvolver serviços bancários digitais para vários bancos, como o internet banking da Caixa Geral de Depósitos ou o desenvolvimento de algumas funcionalidades da app do Millennium bcp, a Itscredit é dona da Itsector, já desenvolveu software para todas as fases de um contrato de crédito, como a originação do crédito, simuladores, recuperação e gestão de risco de crédito e empresas.