Boeing 737 Max 8 proibido de voar no espaço aéreo de cinco países europeus

Após o acidente de 9 de março, que matou 157 pessoas na sequência da queda do Boeing 737 Max 8 da Ethiopian Airlines, cinco países europeus interditaram o seu espaço aéreo a este avião. O Reino Unido, a Alemanha, a França, a Áustria e Bélgica foram os primeiros a tomar a decisão. Seguiram-se Irlanda e Holanda.

O primeiro país europeu a tomar esta decisão foi o Reino Unido, após a CAA (a autoridade civil da aviação britânica) ter recomendado a suspensão da circulação deste Max 8, “como medida de precaução”.

Statement: Boeing 737 MAX Aircraft.

The UK Civil Aviation Authority has issued instructions to stop any commercial passenger flights from any operator arriving, departing or overflying UK airspace.

You can read the full update online: https://t.co/xa1BUR7wJk pic.twitter.com/AsmhLElF0K

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) March 12, 2019